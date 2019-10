Panifici a setaccio nel Trapanese, sanzioni per duemila euro

Controlli di carattere igienico sanitario, finalizzati a tutelare la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini, presso alcuni esercizi di panificazione nella frazione di Fulgatore, nel Trapanese. Il personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, insieme ai carabinieri della Compagnia di Trapani, ha predisposto servizi ispettivi.

In un caso sono state riscontrate violazioni di carattere amministrativo per cui sono state elevate le relative sanzioni per una cifra pari a duemila euro.

Le irregolarità contestate sono "la realizzazione di un locale deposito delle materie prime in assenza di comunicazione all’autorità sanitaria competente e il mantenimento del laboratorio di produzione dei prodotti di panetteria in condizioni igieniche non previste dalle norme in materia".

I militari hanno, inoltre, avviato le procedure di segnalazione all’Asp di Trapani la quale determinerà i provvedimenti di propria competenza.

