Incendio in un'abitazione di Erice, nessun ferito

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trapani sono intervenuti all’ora di pranzo di oggi a causa delle fiamme che si sono divampate in una abitazione che si trova al secondo piano della via Salvatore Adamo, ricadente nel territorio di Casa Santa nel Comune di Erice, proprio alle spalle della Chiesa di San Giuseppe di via Marconi, più nota come dei padri Rosminiani.

Tanta paura ma nessun ferito nella casa abitata da due persone anziane. Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio.

© Riproduzione riservata