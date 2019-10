Controlli a Trapani, scattano due arresti

Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Trapani per la violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di dimora.

In manette Domenico Luigi Romeo, marsalese 47enne, sottoposto alla detenzione domiciliare a Trapani zona sant’Alberto, per i reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti. Durante un normale controllo, da parte dei carabinieri di Erice, i militari hanno accertato all’interno dell’abitazione oltre alla presenza dei familiari anche quella di Romeo con la compagna ed il figlio. Identificato l'uomo, visto che è stato trovato in luogo molto distante dal comune di dimora e in considerazione del fatto di essere stato sorpreso in casa di un altro pluripregiudicato è stato arrestato. Romeo è in attesa del rito direttissimo mentre l’altro soggetto che lo ospitava M.G., 47enne, segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’aggravamento della pena.

I carabinieri della Stazione di Favignana hanno invece arrestato Simone Moccia, campano 61enne, sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di polizia con obbligo di soggiorno nel comune di Favignana, per reati vari (estorsione, rapina, stupefacenti, furto, omicidio) commessi altrove e per i quali ha scontato la sua pena all’interno del carcere di Favignana. Dopo aver trascorso un breve periodo in Campania è ritornato sull’isola di Favignana nonostante fosse sottoposto alla libertà vigilata.

L'uomo si è allontanato dal proprio domicilio fuori dagli orari consentiti senza autorizzazione, venendo rintracciato nel centro abitato dai militari. Terminati gli atti di rito, Moccia è stato segnalato in attesa del rito direttissimo.

© Riproduzione riservata