Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex convivente, arrestato a Salemi

I carabinieri della Stazione di Salemi, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un uomo per atti persecutori ai danni della ex convivente.

È stato sorpreso mentre prendeva a calci la porta dell’abitazione della donna, nel tentativo di introdursi nell’appartamento.

L’uomo, secondo quanto emerso, non voleva accettare la fine della relazione e bersagliava la vittima con frequenti telefonate e pedinamenti. Il tribunale di Marsala l’arresto e imposto la misura i domiciliari con braccialetto elettronico.

