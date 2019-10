Favignana, cavallo denutrito: indagano i vigili urbani

Maltrattamento di animali ai danni di un cavallo detenuto in precarie condizioni fisiche a Favignana. A denunciare l'accaduto era stata la presidente dell'associazione “Orme nel cuore Onlus”, Laura La Valle. L'equino si trovava all'interno di un recinto vicino al campo Egad, dopo Plaia Relais e risultava essere in uno stato di grave denutrizione.

«La situazione riguardante la cavalla segnalata all'interno di un recinto vicino al campo Egad, dopo Plaia Relais, a Favignana, viene seguita dalla Polizia Municipale in modo attento, e da subito dopo l'indicazione data al nostro Comando il 16 agosto scorso da una turista. Immediatamente dopo, lo stesso Comandante, Filippo Oliveri, ha individuato il proprietario dell'animale, che ha reso la propria testimonianza in merito sia allo stato di salute che alla propria condotta nel suo mantenimento per ciò che riguarda acqua, cibo e protezione, e a giorni verrà effettuato il sopralluogo assieme al veterinario dell'Asp per definire ogni aspetto della vicenda. La vicenda non è stata trascurata, essendo il nostro Comune particolarmente attento ai casi degli animali, come già storie precedenti hanno dimostrato».

Sono le parole del sindaco, Giuseppe Pagoto, in merito al caso della presunta denutrizione di una cavalla lasciata in aperta campagna assieme al puledro.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE