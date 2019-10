Rapina a Mazara del Vallo, 43enne agli arresti domiciliari

Aveva saccheggiato una casa lo scorso aprile ma l'intensa attività investigativa dei carabinieri ha permesso di individuarlo e arrestarlo. Matteo Lungaro, mazarese di 43, era stato sorpreso, dallo stesso proprietario, nel giardino dell'abitazione appena rapinata.

La vittima del furto aveva provato a fermare il rapinatore il quale prima aveva esploso un colpo di pistola a terra per intimidirlo per poi puntargli l'arma contro intimandogli di fermarsi e rientrare in casa. Il proprietario invece ha provato a fermarlo ingaggiando una colluttazione con il rapinatore che invano ha provato a ferirlo con un teaser.

Il rapinatore è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce fino a quando è stato individuato dai militari e ieri, presso il carcere "Pietro Cerulli", dove si trovava già per altre cause, gli è stata notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

