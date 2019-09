Salemi, controlli in un pub: scattano sanzioni per 8 mila euro

È di 7.800 euro la sanzione al titolare di un pub di Salemi comminata dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo e della Stazione di Salemi che hanno effettuato un accesso ispettivo presso la struttura.

I militari hanno riscontrato svariati illeciti amministrativi: la mancata esibizione dell’attestato di formazione di alimentarista da parte del personale impiegato, l’uso di un locale adibito a deposito alimenti in assenza di aggiornamento/integrazione alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), varie difformità dei locali rispetto alla planimetria, la mancanza del locale spogliatoio per il personale dipendente, l’assenza di cartellonistica riportante l’indicazione del divieto di fumo, lo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e bevande con diffusione di musica previste nella licenze di tipologia C, mentre il titolare della struttura era in possesso della sola licenza di tipologia B.

È stata anche accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di diciotto anni.

All’esito dell’attività ispettiva i militari hanno, inoltre, avviato le procedure di segnalazione all’Asp di Trapani la quale determinerà i provvedimenti di competenza per quanto riguarda le violazioni di tipo amministrativo e in relazione alle carenze igienico- strutturali riscontrate.

