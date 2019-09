Litiga in famiglia e aggredisce i carabinieri, una denuncia a Petrosino

I carabinieri hanno denunciato a Petrosino un giovane marsalese di 39 anni per resistenza a Pubblico ufficiale. L'uomo, alla vista dei militari intervenuti per una lite in famiglia, ha aggredito i carabinieri con un bastone in ferro.

Poco più tardi, sulla strada Provinciale 84, durante un posto di controllo i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno intimato l’alt ad un’autovettura la quale ha forzato il posto di blocco, fuggendo.

I militari sono riusciti a seguirlo e fermarlo. Si tratta sempre di un marsalese di 39 anni che guidava con la patente scaduta. È stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

