Illuminazione, nuovo look per piazza Petrolo a Castellammare del Golfo

Nuovo look per piazza Petrolo con i pali illuminanti artistici, a luce calda, ed il potenziamento dei watt: in fase di completamento i lavori di sostituzione dei pali della luce di piazza Petrolo ormai da anni obsoleti ma anche scarsamente illuminanti.

In totale, al termine dei lavori previsti entro fine ottobre, saranno circa 30 i nuovi pali artistici installati tra piazza Petrolo e alcune arterie laterali oltre al raddoppio delle lanterne e lampade con un wattaggio superiore rispetto a quelle prima posizionate.

"È stata una ferma volontà dell’amministrazione ridare di nuovo luce ad una piazza che col passare degli anni si era letteralmente spenta. Il potenziamento dell’impianto d’illuminazione in una delle più belle piazze di Castellammare ridona splendore a Petrolo dove sono già sono stati rinnovati quasi tutti i corpi illuminanti ripristinando quelli che negli anni erano scomparsi - spiegano il sindaco Nicola Rizzo ed il suo vice Giuseppe Cruciata -. Stiamo lavorando altresì per rimpiazzare quelle palme che negli anni sono morte a causa del punteruolo rosso. L’intervento per il potenziamento dell’illuminazione e la sostituzione di pali obsoleti e la manutenzione in centro ed in periferia rientra nel crono programma stabilito lo scorso anno con i tecnici da noi convocati della ditta ex “Gemmo” oggi “City Green Light”, dal 2013 incaricata di gestire l’impianto di illuminazione pubblica".

L’ufficio tecnico comunale spiega che in piazza Petrolo e arterie vicine, la ditta in totale sostituirà circa 30 pali artistici e raddoppierà le lanterne per un totale di circa 50 interventi complessivi a lavori ultimati. I pali antistanti la balconata di piazza Petrolo sono stati potenziati passando da una a due lampade che "non sono più a led ma del tipo “sap”, maggiormente illuminanti ed a luce calda con una colorazione tendente all’arancione così come richiesto anche dalla Soprintendenza. La sostituzione riguarda anche la tipologia di lampade che sono Sap e cut-off, cioè per la mitigazione dell’inquinamento luminoso con una diffusione conforme alle direttive comunitarie".

