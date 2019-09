Chiusura della statale Castellammare-Trapani, disagi per i pendolari

Da oggi chiusura totale della strada statale 187 che collega Castellammare del Golfo con San Vito Lo Capo e Trapani per permettere alcuni lavori di manutenzione lungo l'arteria. Così ha stabilito l'Anas con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissata.

In vista disagi non indifferenti soprattutto per gli studenti che frequentano gli istituti superiori dislocati tra Trapani ed Erice. In realtà loro già da una settimana stanno patendo il problema anche se la strada non era stata chiusa, almeno sino a ieri.

Il motivo? L'Anas aveva comunicato ad Ast, l'azienda trasporti che cura i collegamenti tra Castellammare, Buseto Palizzolo, Valderice, San Vito Lo Capo, Erice e Trapani, che quella strada sarebbe stata chiusa a partire dal 16 settembre scorso. In realtà sino a ieri non c'era l'ombra di un solo cantiere: soltanto nella tarda mattinata di ieri stesso sono stati collocati i primi cartelli di avvio dei lavori e che quindi indicavano il divieto di transito.

Un ritardo dovuto, secondo quanto comunicato informalmente da Anas, ad alcuni problemi tecnici della ditta a cui è stato affidato l'appalto.

