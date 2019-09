Favignana, mancata tracciabilità di prodotti ittici: fioccano le multe

Multa di 3 mila euro per la mancata tracciabilità di prodotti ittici, per due dei dieci locali controllati dai carabinieri di Favignana.

Si tratta del risultato di controlli straordinari da parte dei carabinieri, insieme al personale della Motovedetta 811 “Pignatelli” e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani.

In contemporanea, gli equipaggi della Sezione Radiomobile hanno identificato 46 persone, controllati 15 veicoli ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di 627 euro, oltre al ritiro di una patente per guida in stato di ebrezza.

