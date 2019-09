Abiti fatiscenti alla parrocchia di Castelvetrano, Il prete: "Questa non è solidarietà"

Don Meli, parroco della Chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano, impegnato con la Caritas per aiutare le persone più disagiate che hanno bisogno di vestiario, alza la voce e dice basta a chi lascia nella struttura capi di abbigliamento vecchi non utilizzabili.

Il parroco, come riporta Elio Indelicato in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ritiene che si sta andando oltre al concetto di solidarietà, visto che continua a ricevere vestiario, quadri e materiale inservibile. "Ho l'impressione - afferma il sacerdote - che la gente voglia sbarazzarsi di quello che ha in casa e pensa che la nostra Chiesa sia una ”discarica”".

