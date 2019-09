Stalking a Pantelleria, perseguitava la ex: condannato 26enne

Non accetta di essere lasciato e inizia a perseguitarla. Giuseppe Salvatore Culoma, 26 anni di Pantelleria, è stato condannato a cinque mesi di reclusione per i reati di stalking con lesioni volontarie e minacce all’ex compagna, D.P., di 24 anni.

La giovane aveva presentato denuncia a giugno 2016 in seguito a molestie, minacce e aggressioni da parte dell’ex compagno dopo la fine della loro relazione. Per l'imputato il pm aveva chiesto nove mesi di reclusione ma la pena comminata alla fine è stata di cinque con un risarcimento danni in favore della vittima, costituitasi parte civile.

L'uomo, dedito sembrerebbe persino all'abuso di alcol, avrebbe iniziato a perseguitare la ex con telefonate, sms, pedinamenti, minacce e appostamenti. L'apice è stato raggiunto quando il 26enne avrebbe anche aggredito e offeso pubblicamente la vittima.

L’imputato condannato era stato rinviato a giudizio per stalking ma alla fine il reato è stato riqualificato in lesioni e minacce. Ad eseguire le indagini è stata la sezione di pg della Guardia di finanza della Procura.

© Riproduzione riservata