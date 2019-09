Riserva dello Zingaro, turista soccorsa dopo un malore

Un nuovo intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro, il decimo dall’inizio della stagione, per una escursionista lussemburghese colta da malore.

La donna, F.T.P, 70 anni, poco prima delle 14 ha avuto un mancamento mentre percorreva il sentiero costiero tra cala Capreria e cala Disa assieme a un gruppo di amici. Sono stati i suoi compagni, preoccupati perchè non riusciva più a camminare, a chiamare la centrale del 118 che, a sua volta, ha allertato il Sass. Sul posto sono intervenute due squadre della stazione Palermo-Madonie e un’autoambulanza.

I tecnici del Soccorso alpino, assieme al personale sanitario del 118 e della stessa Riserva, hanno raggiunto la donna a piedi, le hanno prestato i primi soccorsi e, dopo averla caricata in barella, l'hanno trasportata a spalle per oltre un chilometro fino all’ingresso lato Scopello (Castellammare del Golfo), dove ad attenderli c'era l’ambulanza. Per precauzione la donna è stata trasferita all’ospedale della cittadina trapanese.

