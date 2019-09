Spaccio di cocaina a Mazara, arrestato un 67enne con precedenti

La polizia di Mazara del Vallo ha arrestato in flagranza di reato Mario Genna con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Il sessantasettenne mazarese era già noto alle forze dell’ordine. In passato, da latitante, era stato attivo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, appostati nei pressi della sua abitazione nella periferia di Mazara, hanno osservato a lungo Genna. L'uomo è stato sorpreso dagli investigatori mentre nascondeva dello stupefacente, avvolto in un involucro di plastica nero, in una crepa posta all’altezza della sede stradale.

All’interno dell’involucro sono stati scoperti circa 55 grammi di cocaina purissima. La perquisizione nell'abitazione di Genna ha portato al sequestro di 3200 euro in contanti suddivisi in banconote da 50 e 20 euro, oltre a diversi cellulari, altri apparati elettronici e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga.

La polizia ha stimato che la vendita dello stupefacente sul mercato locale avrebbe potuto fruttare circa 10mila euro. Genna dopo la convalida dell'arresto con rito direttissimo, è stato condotto nel carcere di Trapani.

© Riproduzione riservata