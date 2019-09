A cavallo sulla pista ciclabile: scoppia la polemica a Alcamo

C'è adesso chi si mette anche a fare equitazione percorrendo la pista ciclabile appena realizzata ad Alcamo. Ma ecco che scatta un'ordinanza del comando di Polizia municipale, per regolamentarne il transito. Obbligando intanto i ciclisti, per tutelarne l'incolumità, a seguire un unico senso di marcia e a fare estrema attenzione agli incroci, tanto che il comandante dei vigili urbani, da ieri, dà precise disposizioni di scendere dalla bici e condurla a piedi nei punti più pericolosi.

Come già accennato, un fantino in sella a un cavallo è stato immortalato mentre percorreva lentamente la pista ciclabile in viale Italia, come testimoniato da un video su Facebook, pubblicato dal movimento CentrAli per la Sicilia, che è coordinato a livello regionale dall'ex sindaco alcamese ed ex presidente di AnciSicilia Giacomo Scala, e rappresentato ad Alcamo da Massimo Melodia.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE