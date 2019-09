Stagnone di Marsala, tornano fruibili cinque pontili per i bagnanti

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e così cinque pontili dello Stagnone tornano fruibili. Le strutture che sono state sistemate sono, oltre al solarium del Principino, i pontili numero 2, 6, 9 e 10.

Altri cinque pontili sono in condizioni disastrose e per questi, come riporta Chiara Putaggio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, rimane valida l'interdizione. Tutti i pontili infatti lo scorso aprile erano stati interdetti dalla Capitaneria per ragioni di sicurezza.

