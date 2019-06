Lo Stagnone di Marsala, saranno fruibili cinque pontili

«In vista dell'ormai prossima stagione estivo-balneare una parte dei pontili (meglio noti come solarium) che stanno nella laguna dello Stagnone, potranno essere utilizzabili».

È quanto ha ufficializzato al sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, il direttore della Riserva Naturale Protetta dello Stagnone, Roberto Fiorentino. In atto, dopo il divieto espresso con un'apposita ordinanza dalla Guardia Costiera di non utilizzare i «solarium», molti dei quali sono inagibili e poco sicuri per la pubblica incolumità, buona parte dei pontili realizzati una ventina di anni fa, stanno cadendo letteralmente a pezzi e, comunque, sono estremamente pericolosi.

E proprio nelle scorse settimane, con l'approssimarsi della stagione estivo-balneare il problema dei «solarium» è stato posto all'attenzione in un incontro tra il Commissario del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, Raimondo Cerami, e il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE