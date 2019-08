Castelvetrano, geloso della fidanzata sequestra un uomo e lo minaccia con una pistola

Momenti di tensione ieri a Castelvetrano quando un uomo si è visto puntare una pistola in testa ed essere minacciato. È avvenuto domenica scorsa. Nicolò Ciulla, 24enne, ha chiesto ad un coetaneo di accompagnarlo in ospedale perchè si sentiva male.

In auto però Ciulla ha rivelato di non stare male ma voleva trovarsi da solo con l'uomo che, a suo dire, stava creando non pochi problemi alla sua relazione sentimentale importunando la sua fidanzata. Ha estratto la pistola e l'ha puntata alla testa della vittima e nell'altra mano aveva una bottiglia in plastica contenente acido.

La vittima si è diretta verso la Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, è sceso e corso verso i militari che hanno subito fermato e arrestato Ciulla.

Oltre alla pistola scacciacani e alla bottiglietta di acido è stato trovato un caricatore con 8 cartucce cal.8 a salve, ulteriori 4 cartucce dello stesso calibro, un coltello a serramanico di cm 16,5 e un martello.

I Carabinieri, successivamente, hanno ritirato, a titolo cautelativo, n.1 fucile legalmente detenuto da Ciulla Nicolò con n.298 cartucce cal.12 e n.62 cartucce cal.20, nonché n.7 fucili e n.10 cartucce a palla unica cal.12 e n.5 cartucce a palla unica cal.20 legalmente detenute dal padre dell'uomo.

L’arrestato su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida, nel corso della quale gli è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

© Riproduzione riservata