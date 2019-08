Droga a Castelvetrano, arrestato un pusher

Arrestato, dopo intensi controlli dei carabinieri di Castelvetrano, il pusher 26enne Pasquale Francesco Iaculano. Le manette ai polsi del castelevetranese, con precedenti, sono scattate ieri grazie al supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Insospettiti dall’andirivieni giornaliero dall'abitazione del 26enne, i carabinieri hanno deciso di andare a fondo con le indagini e di eseguire una perquisizione domiciliare. Il giovane infatti è stato trovato in possesso di 34 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, vari materiali utilizzati per il taglio e il confezionamento della sostanza e 165, in banconote di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tutto è stato sequestrato mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo che si svolgerà nella mattinata di oggi.

