Bimba di 4 anni rischia di annegare a Marsala: salvata da un poliziotto

Una bimba di 4 anni, qualche giorno fa, ha rischiato di annegare nelle acque dello Stagnone di Marsala, nella zona meglio nota come "le piscine". A salvarla Daniele Mauro un poliziotto fuori servizio che si trovava lì in barca con la figlioletta. L'uomo ha notato un gommone con una famiglia visibilmente in difficoltà.

Un volta accostatosi all'imbarcazione il poliziotto ha notato che la bimba a bordo era in arresto cardiaco probabilmente dopo essere finita in acqua. Ha dunque praticato le prime manovre di soccorso permettendo alla bimba di tornare a respirare, seppur incosciente, in attesa che arrivassero i soccorsi.

L'articolo completo di Dino Barraco nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

