Naufragio a Mazara, pescatore salva un migrante in fin di vita

Prende il largo per andare a pesca ma salva un uomo che sta per annegare. E' accaduto a un giovane pescatore castelvetranese, Giuseppe Crescente, che ieri mattina intorno alle 8.00, a cinque miglia da Mazara, ha preso a bordo della sua barca un migrante tunisino.

Il giovane, attirato dalle richieste d'aiuto in francese, si è avvicinato a quella che credeva essere una boa. In realtà si trattava di un salvagente a cui si aggrappava un uomo esausto, tremante e da ore in mare. Sono intanto iniziate le ricerche dell'amico disperso in seguito al naufragio avvenuto in nottata nelle acque di fronte a Mazara del Vallo.

