Rapina in banca a Trapani: razziati 70mila euro

Rapinata la sede dell'Istituto di credito «Credem» di via Virgilio a Trapani. In azione tre malviventi a viso scoperto e armati di forbici che hanno fatto irruzione nella banca e dopo avere razziato quanto era al momento disponibile nelle casse sono fuggiti via, facendo perdere ben presto le tracce.

È accaduto attorno alle 11,30 di lunedì. I tre sono entrati all'interno dei locali dell'istituto di credito e una volta lì, brandendo delle forbici, hanno immobilizzato i dipendenti e quindi hanno iniziato a fare razzia del contante contenuto nelle casse in quel momento a disposizione per l'utenza. Bottino trafugato circa 70 mila euro.

Non hanno esitato neppure a derubare un cliente che in quel momento stava eseguendo un versamento di appena 200 euro. Poi preso il bottino sono fuggiti via. Non è escluso che ad attenderli per strada ci fosse almeno un basista ed un'automobile pronta per la fuga. Facile arrivare dalla via Virgilio all'ingresso dell'autostrada e sparire. Ad allertare su quanto stava accadendo all'interno della Banca alcuni testimoni terrorizzati, sul posto è intervenuta prontamente la polizia, ma dei tre, che parlavano con uno spiccato accento palermitano, nessuna traccia, si erano già volatilizzati.

