Una lunga scia di incidenti sul lavoro nel Trapanese

Sono stati numerosi gli incidenti sul lavoro nel Trapanese. L'ultimo il 26 giugno scorso un incidente che stava per trasformarsi in tragedia, lungo la ferrovia di Trapani. Un treno proveniente da Castelvetrano ha sfiorato quattrpo operai che stavano lavorando sui binari nel tratto compreso tra i due passaggi a livello tra via Marsala e via Virgilio.

Un altro incidente è avvenuto il primo giugno a Calatafimi dove un agricoltore F.S. mentre lavorava sul trattore, si è capovolto ed è rimasto impigliato tra gli ingranaggi.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

