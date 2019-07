Trapani, operaio precipita dal tetto di una chiesa e muore

Un operaio cinquantaduenne, L.G., è morto oggi Trapani a causa di una caduta sulla via Garibaldi, in pieno centro storico, mentre era intento nei lavori di ripristino del tetto della Chiesa del Carminello, nota a tutti come Chiesa di San Giuseppe perché contiene il simulacro del Santo che viene portato in processione tutti gli anni.

L’uomo dall’alto è stramazzato al suolo violentemente. Trasportato d’urgenza in condizioni disperate all’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani, è deceduto qualche ora fa, mentre i medici stavano intervenendo per cercare di salvargli la vita ma, purtroppo, vanamente.

