Mazara, evade con il figlio il tunisino ai domiciliari per furto in abitazione

Evade dai domiciliari in scooter con il figlio ma viene fermato. Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato Bassam Gomri, 36enne tunisino, per il reato di evasione gravato da precedenti penali. L'uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari solo qualche giorno prima per ordine della Autorità Giudiziaria che, concordando con gli esiti delle indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, lo aveva individuato come presunto autore di un furto aggravato in appartamento.

Nello specifico, i militari della Stazione di Mazara del Vallo, ricevuta la notiza che l'uomo si era arbitrariamente allontanato dal domicilio presso cui stava scontando la misura cautelare, hanno deciso di andare immediatamente a verificare.

I militari, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile, hanno raggiunto l’abitazione dell’arrestato, trovandolo però regolarmente in casa. Ciò nonostante, l’atteggiamento nervoso del tunisino, ha insospettito i militari che hanno deciso quindi di svolgere delle indagini. Con i successivi accertamenti, svolti anche tramite l’analisi delle immagini tratte dai sistemi di video sorveglianza, è stato possibile confermare che effettivamente l'uomo si era allontanato dalla propria abitazione, addirittura, portando con sé il figlio minore in scooter senza neppure indossare il casco.

Data la palese violazione, e il rischio per l’incolumità del minore in caso di incidente, dopo gli approfondimenti del caso, i carabinieri hanno arrestato l’evaso sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per rito direttissimo che si terrà presso il Tribunale ordinario di Marsala nella giornata di oggi.

