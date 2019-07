Marsala, litiga con il genero e gli spara: arrestato un 40enne

Venuto a sapere che la figlia stava litigando con il compagno, si è recato nella notte davanti la palazzina popolare a Marsala dove abita la coppia e dopo una violenta discussione avviata dalla strada con il genero, in quel momento alla finestra del suo appartamento al quarto piano per fumare una sigaretta, gli spara due colpi di pistola. Senza tuttavia colpirlo.

Una ogiva, comunque, ha colpito il soffitto della stanza da letto. Protagonista della vicenda è stato Alessandro Maggio, 40 anni, che è stato arrestato dai carabinieri per tentato di omicidio, illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo modificata. L'arma, infatti, era una scacciacani alla quale sono state apportate modifiche per essere "pienamente offensiva"(ANSA).

