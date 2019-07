Gambero rosso di Mazara, i chef si contendono il titolo di "Cook King"

Creare un piatto originale e ricco di tanta fantasia a base di gambero rosso di Mazara per aggiudicarsi il titolo di migliore chef, che verrà assegnato da una giuria tecnica di esperti capitanata dallo chef stellato Tony Lo Coco. Tra i componenti anche il presidente dell'associazione provinciale Cuochi Trapanesi Paolo Austero e in rappresentanza dell'associazione Cuochi e pasticceri di Palermo lo chef Gioacchino Sensale.

Il concorso vedrà sfidarsi cinque chef nella preparazione di primi piatti a base di gambero rosso, cercando di esaltare la bontà e la prelibatezza di questo crostaceo in base alla propria creatività ed abilità, al termine della quale verrà proclamato un vincitore. A contendersi il titolo saranno gli chef Raffaella Nastro, Annamaria Consuelo Lombardo, Gabriele Davide Cavataio, Sara Greco e Marika Giubilato.

I piatti presentati dai giovani talenti in gara, tutti a base di gambero rosso di Mazara del Vallo, potranno essere degustati dal pubblico presente e concorreranno al premio finale per il vincitore di € 500,00 e ad un fine settimana nella struttura Mahara Hotel per il secondo classificato, per gli altri chef le rispettive ricette saranno pubblicate sulla rivista di settore Cook Magazine. I giovani chef dovranno convincere la giuria tecnica che è composta da giornalisti ed esperti del settore, presieduta dallo chef Stellato Tony Lo Coco.

Il contest è organizzato nell'ambito de "I Giorni del Gambero", la manifestazione promossa e organizzata dall'imprenditore Antonino Sammartano, in programma a Mazara del Vallo dal 19 al 21 luglio prossimo durante il Summer Festival, che vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Cecilia Gayle, regina dei grandi successi latino americani e Sara Di Vaira vincitrice dell'ultima edizione di "Ballando con le Stelle".

"Il gambero rosso di Mazara del Vallo-spiega Sammartano - rappresenta un simbolo della cucina italiana e internazionale. Ecco perché, da quattro anni, all’interno degli eleganti e ampi spazi del Mahara Hotel, organizziamo un evento volto a esaltare questo ingrediente, prezioso dono del mare". L'evento sarà anche un’occasione per il pubblico, ristoratori e operatori del settore di conoscere i prodotti di alcune eccellenze del territorio che ben accompagnano l’ingrediente principe della manifestazione. Dall’olio ai vini delle Cantine più rinomate, al pescato delle aziende siciliane. La manifestazione è patrocinata dalla Regione siciliana e dal comune di Mazara del Vallo, in coabitazione con le aziende Cantina Patria, Mangiatorella, Alcesti, Olio Accomando, Cusumano e Felimar.

Ci sarà anche spazio per lo spettacolo con le serate ricche di musica, che saranno presentate da Roberto Marco Oddo, che è anche il direttore artistico dell’evento. Nel dettaglio il programma prevede: venerdì 19 luglio il GranGalà del Gambero Rosso”, sabato 20 luglio alle 21.30 la premiazione degli chef in gara del “CooK King” a seguire sarà di scena lo spettacolo live “Estate in musica 2019”, che avrà tra i protagonisti Cecilia Gayle, che regalerà agli ospiti, una magica serata a ritmo di musica e balli latino americani e che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, una versione reggaeton di "Unʼestate al mare" di Giuni Russo e l'ultima versione a ritmo di bachata del brano cabtato da Mina e scritto da Cristiano Malgioglio "L'importante è finire".

Domenica 21 luglio “The Champions” con inizio alle ore 21,30, saranno di scena i grandi campioni della Federazione italiana danza Sportiva, che si esibiranno sul palco all’estito dell’evento, madrina della serata sara' Sara Di Vaira reduce dalla vittoria della trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Federazione italiana danza Sportiva, Michele Barbone, il presidente regionale Giovanni Gaglio e il coordinatore dei ballerini, Carlo Barbera.



© Riproduzione riservata