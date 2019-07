Rifiuti a Mazara, arrivano altre 12 telecamere

La Polizia Municipale di Mazara in campo contro l'abbandono di rifiuti in strada. Lo ha comunicato il sindaco Salvatore Quinci che ha annunciato anche l'impiego di altre 12 telecamere.

«I controlli - dichiara il sindaco - proseguiranno ancor più intensamente nei prossimi giorni e testimoniano che dopo il periodo di sensibilizzazione, l'amministrazione passa dalle parole ai fatti per salvaguardare l'ambiente».

Nel caso di rifiuto non conforme di utilizzo di sacchetti non consentiti o di mancato rispetto del calendario di raccolta di differenziata, dopo una prima diffida, in caso di seconda infrazione la sanzione è di 300 euro, mentre le sanzioni minime in caso di abbandono di rifiuti in strada, come modificato recentemente dalla normativa, partono da 300 euro e raddoppiano in caso di recidiva, salvo sanzioni più elevate e conseguenze penali nel caso di rifiuti pericolosi.

