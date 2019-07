Rimorchia gabbia di tonni non osservando le norme di sicurezza: una denuncia a Trapani

Un mazarese di 56 anni, G.M., è stato denunciato, in qualità di comandante di un motopesca, per l’inosservanza delle norme di sicurezza della navigazione.

I Carabinieri della Motovedetta CC 811, durante un servizio di pattuglia, hanno notato a circa 5 miglia nautiche, nello specchio acqueo antistante l’isola di Marettimo, un motopesca intento ad effettuare il rimorchio di una gabbia cilindrica di tonni vivi, in rotta da Salerno a Malta, che non esponeva le segnalazioni diurne per prevenire gli abbordi in mare.

Nei giorni scorsi i carabinieri avevano sorpreso un'imbarcazione, a circa 18 miglia nautiche a Nord di Trapani, che trainava la gabbia di tonni sempre non attenendosi alle misure di sicurezza. Anche in quel caso il comandante era stato denunciato alla Autorità Giudiziaria.

