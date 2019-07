Motopesca traina una gabbia per tonni a Trapani, denunciato il comandante

Aveva legato al motopeschereccio una gabbia per tonni e stava rimorchiando, senza le previste segnalazioni, il carico. Il viaggio del motopesca si è interrotto per l'intervento della polizia Marittima a Nord di Trapani e il personale della Motovedetta Carabinieri CC 811 che, a circa 18 miglia nautiche, ha controllato l'imbarcazione, iscritta presso le matricole della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

Dai controlli è emerso che il comandante del motopeschereccio, in rotta da Salerno a Malta, aveva omesso le prescrizioni stabilite dalle norme per prevenire gli abbordi in mare, come da Convenzione Internazionale.

Tutto ciò ha messo a rischio la sicurezza della navigazione, causando il rischio di incidenti in mare, considerato che la gabbia dei tonni era legata a poppa del motopeschereccio e la mancata segnalazione aveva creato un pericolo. Il comandante è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata