Castelvetrano, controlli sul territorio: scattano le denunce

Intensificati i controlli sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelvetrano. I militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria di Marsala, S.G. di anni 61, sorpreso, in via Curtatone, all’interno di un prefabbricato posto su un terreno agricolo privato, adibito a discarica abusiva, mentre incendiava cavi elettrici per estrarne i fili in rame. L’area, estesa complessivamente mille metri quadrati circa e occupata da vari rottami ferrosi, carcasse di autovetture e pannelli di eternit, è stata sequestrata per i successivi accertamenti.

I carabinieri, insieme al personale della società Enel Distribuzione, hanno scoperto un allaccio abusivo di energia elettrica presso il casolare.

Durante altri controlli è stato segnalato alla Prefettura un giovane castelvetranese, S.R. di anni 28, trovato in possesso di 1,4 grammi di “hashish” e denunciato all’Autorità giudiziaria per il porto di un coltello a serramanico e un seghetto che sono stati sequestrati.

Sono anche stati denunciati due giovani castelvetranesi per guida in stato di ebbrezza.

