Ancora un incidente mortale a Marsala: motociclista perde la vita a 30 anni

È morto ieri sera E.G., motociclista di trent’anni di Marsala. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 21, in contrada Spagnola, nel tratto di strada tra la Chiesa del Rosario e il ristorante Mozia.

Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ancora sangue sulle strade di Marsala. Pochi giorni fa, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 22 anni, Carlo Modello, di Petrosino aveva perso la vita nel viale del lido Signorino, in contrada Berbaro. Il giovane era a bordo di una Fiat Panda che si era ribaltata.

