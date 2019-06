E’ stato ritrovato privo di vita il 50enne scomparso a Pantelleria. L’uomo, che gestiva un ristorante a Cala Gadir, era uscito di casa ieri sera e stamani la moglie non vedendolo ritornare ha avvertito i carabinieri.

Sono così state avviate le ricerche che hanno portato al ritrovamento del cadavere. Sono in corso indagini per risalire alle cause del decesso. (ITALPRESS).

