Vigili del fuoco, a Trapani si è insediato il nuovo comandante: è la prima donna in Sicilia

In nuovo comandante dei vigili del fuoco di Trapani si è insediato ieri. Si tratta dell'ingegnere Biancamaria Cristini 49 anni, sposata mamma di un bimbo di nove anni. È la prima donna a ricoprire questo ruolo in Sicilia.

Biancamaria Cristini, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è laureata in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio con un Master di II livello in sistemi di informazione geografica. "Sono contenta di avere ricevuto questo incarico e - dichiara - di poter fare subito una esperienza con un comando così importante. Sarà sicuramente una grande sfida per me questa, e ne sono orgogliosa".

