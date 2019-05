Primo sequestro di crack a Trapani, denunciato un 23enne

Un 23enne di Trapani è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Trapani con dosi di crack ed è stato denunciato.

I militari, durante una perquisizione presso un’attività commerciale hanno visto un uomo, L.G., già noto alle forze dell’ordine, cercare di liberarsi immediatamente della sostanza stupefacente.

La droga, del peso complessivo di circa un grammo e suddivisa in più dosi è stata sequestrata e il 23enne, condotto in caserma per le formalità di rito, denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Trapani, prima di questa volta, non sono mai stati registrati sequestri di sostanza stupefacente del tipo crack da parte delle forze dell’ordine.

