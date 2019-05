Controllo del territorio ad Alcamo e Castellammare del Golfo, multe e denunce

Una vasta operazione di controllo del territorio di Alcamo e Castellammare del Golfo è stata eseguita ieri sera da parte dei carabinieri della Compagnia di Alcamo, con il supporto dei reparti speciali della CIO del 12° Reggimento carabinieri Sicilia nonché dei Carabinieri del N.A.S. e del N.I.L. di Trapani.

Dodici le pattuglie di militari che vi hanno preso parte. Sono stati controllati alcuni esercizi pubblici ed effettuati numerosi posti di controllo rinforzati a più pattuglie.

In totale sono state identificate 197 persone, controllati 81 veicoli, cinque dei quali sono stati posti sotto sequestro per varie violazioni al Codice della Strada.

Inoltre, sono state accertate e contestate ulteriori 11 violazioni al Codice della Strada: quattro veicoli trovati senza copertura assicurativa, cinque mancanti della revisione, e due per conducente privo della patente di guida poiché mai conseguita.

I controlli dei Carabinieri, come già anticipato, si sono estesi anche a numerosi esercizi commerciali di Alcamo e Castellammare del Golfo, tra i quali sale scommesse, pizzerie, pub, sale giochi e negozi di alimentari.

Sono stati identificati tutti gli avventori presenti in ben otto sale scommesse e controllati più approfonditamente, grazie anche alla collaborazione di NAS e NIL, una pizzeria di Alcamo e un pub di Castellammare del Golfo.

Al proprietario della pizzeria è stata elevata una multa di 6.000, reo di aver impiegato lavoratori in nero e segnalato all’ASP di Trapani inadeguatezze strutturali mentre per il gestore del bar di Castellammare del Golfo scatta una multa di duemila euro per cattiva conservazione di alcuni alimenti messi in vendita.

Sono state inoltre denunciate quattro persone per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, furto aggravato in concorso di un borsello e guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche, ed effettuate numerose perquisizioni veicolari e personali.

È stata inoltre sequestrata una modica quantità di marijuana per uso personale ad un giovane alcamese che è stato segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore. Adesso rischia la sospensione della patente di guida.

© Riproduzione riservata