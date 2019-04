Stagnone, l'ordinanza disattesa: "C'è il rischio che qualcuno si faccia male"

Un'ordinanza emessa per evitare che qualcuno si faccia male, ma che alcuni ignorano, violandola pressoché quotidianamente incuranti dei pericoli che corrono.

Pericolo di ferirsi sprofondando su qualcuna delle tavole in legno ormai non più ben sostenute dai pali resi fradici dall'azione del mare, ma anche di subire sanzioni pecuniarie se incappano nei controlli di Guardia Costiera, Guardie della riserva, vigili urbani o qualsiasi altra forza dell'ordine.

L'ordinanza che molti ignorano, nonostante i cartelli affissi e tanto di nastro biancorosso, è quella con cui, lo scorso 11 aprile, il comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Marsala, tenente di vascello Nicola Pontillo, ha interdetto al transito e alla sosta tutti in pontili in legno della Riserva naturale orientata “Isole dello Stagnone”. Ad affiggere copia dell'ordinanza e a fissare il nastro biancorosso è stato, poi, per competenza, personale dell'ex Provincia, ente gestore della riserva.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE