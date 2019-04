La morte di Gianni Genna a Marsala, si indaga sulle ultime ore di vita: ipotesi mix di alcol e droga

Marsala piange un altro dei suoi ragazzi. Ma è una morte che è ancora tinta di giallo quella di Gianni Genna, il giovane di 27 anni scomparso sabato sera e ritrovato morto ieri dietro un vecchio casolare, in fondo a una stradina tra le contrade Digerbato e Ciavolotto. Non un omicidio, visto che gli investigatori al momento tendono ad escludere questa ipotesi.

Cosa ha ucciso dunque il giovane marmista? Sarà l'autopsia, probabilmente, a svelare il mistero.

Quando è stato ritrovato aveva gli stessi abiti che indossava sabato sera e nel corpo non c'erano segni di violenze ma solo un piccolo taglio in fronte probabilmente causato dal ramo di un albero. Si fa strada invece l'ipotesi che abbia ingerito un mix di alcol e droga e che qualcuno si sia liberato del corpo una volta deceduto.

Le indagini si concentrano ora sulle sue ultime ore di vita: Genna era scomparso sabato sera dopo essere stato a mangiare una pizza, insieme ai suoi amici, in un locale di contrada Digerbato, a 500 metri dal luogo del ritrovamento. Chi era con lui ha raccontato di essere andato via e di avere lasciato il giovane da solo. Poi non si sa più nulla.

Marsala intanto è scossa per la morte di un altro giovane, a meno di un mese dall'omicidio di Nicoletta Indelicato. Due giovani deceduti anche se per motivi che al momento sembrano completamente diversi. Resta però lo sgomento in città "Attendiamo il prosieguo delle indagini per capire le cause di questa morte, ma qualunque esse siano, sta di fatto che a distanza di pochi giorni la nostra Marsala piange la perdita di un altro suo figlio", è stato il commento ieri del sindaco Alberto Di Girolamo.

In tanti, però, chiedono alle istituzioni marsalesi di rafforzare i controlli sul territorio per riportare un clima di serenità.

© Riproduzione riservata