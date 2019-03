L'omicidio di Marsala, la rivelazione di un amico: "Nicoletta uccisa per soldi"

Un nuovo movente per l'omicidio di Nicoletta Indelicato, la giovane 24enne massacrata e poi data alle fiamme a Marsala. Secondo un presunto testimone intervistato da un inviato della trasmissione "Pomeriggio Cinque" in onda su Canale 5, il movente dell'omicidio non sarebbe la gelosia, ma i soldi.

Il giovane parla espressamente di un prestito fatto da Nicoletta a Margareta Buffa e Carmelo Bonetta, i due sospettati di essere gli esecutori del brutale omicidio.

Nicoletta "aveva detto sempre di sì: appena ha detto di no, è accaduto il peggio". Secondo Vincenzo, il testimone, "Margareta chiedeva soldi anche a me, io rispondevo che non sono una banca", ha aggiunto.

L'addio di Marsala a Nicoletta: in migliaia per i funerali. Il vescovo: omicidio sotto l'influsso del diavolo Piazza affollata per l’addio a Nicoletta La ragazza, 25 anni, è stata brutalmente uccisa L’arrivo della bara in chiesa Marsala oggi a lutto Ad attenderla tantissime persone Folla fuori e dentro la chiesa Una tragedia che ha scosso Marsala La chiesa Madre gremita Molti attendono la fine del funerale fuori Impossibile entrare in chiesa Per il delitto due persone sono in carcere La folla in piazza In migliaia partecipano alle esequie La piazza gremita La Chiesa Madre Lacrime e partecipazione anche al corteo funebre Il corteo verso il cimitero di Marsala Il lungo corteo funebre Marsala a lutto Folla nel tragitto verso il cimitero

Infine la conferma di quanto già detto da Margareta, "Carmelo non era affatto il suo fidanzato".

© Riproduzione riservata