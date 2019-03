Il Comune di Alcamo accelera per riaprire via per Camporeale

Il Comune di Alcamo accelera forte per provare ad arrivare prima dell'estate ad avviare i lavori per la messa in sicurezza e la riapertura quindi della via per Camporeale.

In questi primi giorni della settimana l'amministrazione comunale, attraverso i suoi uffici, consegnerà il progetto esecutivo che mira a rimettere in sesto il tratto di asse viario franato nel gennaio scorso e ancora oggi chiuso al transito.

Da quasi due mesi la strada è interrotta con tutti i disagi che ne conseguono: «Speriamo che prima dell'estate si possano iniziare i lavori - evidenzia l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Ferro -, dalla Regione abbiamo avuto rassicurazioni che le procedure saranno veloci. A giorni consegneremo il progetto».

