Il Trapani piazza due colpi: il difensore Gonzalez e il centrocampista Ceesay

Il Trapani piazza altri due colpi di mercato in vista del raduno di lunedì prossimo. A titolo definitivo sono stati acquistati, infatti, il difensore argentino Manuel Gonzalez ed il centrocampista di nazionalità della Sierra Leone, Winston Ceesay.

Nato a Buenos Aires il 16 marzo 1991 – ma dal doppio passaporto argentino e croato -, Gonzalez è un difensore centrale che ha mosso i primi passi in patria al Tigre, all’Estudiantes e al Villa Mitre. Nella prima parte della stagione 2018/19 gioca nella massima serie costaricense con l’AD San Carlos prima di arrivare in Europa a gennaio 2019 nella Serie B norvegese, nell’Egersunds. Nel luglio dello stesso anno la firma con il Fasano in Serie D. Arriva da due campionati consecutivi vinti in D: il primo con con il Taranto nella stagione 20/21 ed il secondo con la Gelbison nella precedente stagione 21/22.

Ecco le sue prime parole da giocatore granata: «La motivazione che mi ha spinto ad accettare l’avventura con il Trapani è stata quella di continuare a vincere. Non posso fare delle promesse ma quello che posso assicurare è che darò tutto affinché si possa plasmare un gruppo che, per la mia esperienza, è quello che alla fine ti fa vincere il campionato. Partire da questa condizione per portare il Trapani in Serie C».

Winston Ceesay invece è un centrocampista, classe 2000, di nazionalità della Sierra Leone, arriva da una stagione e mezza giocata nel Rotonda e dove l’anno scorso, nel girone H, ha totalizzato 33 presenze ed 1 gol. Non è nuovo ad esperienze in Serie D avendo già militato nel Troina e nel Licata prima delle chiamate in Serie C al Siena e alla Lucchese. «Il Direttore Sportivo Chiavaro mi inseguiva da anni, abbiamo avuto modo di parlare e sono rimasto affascinato dal progetto che prospetta questa società. Porto con me tanto entusiasmo e non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione con la maglia granata addosso», queste le parole del neo calciatore trapanese. Con i due nuovi acquisti ufficializzati ieri i colpi piazzati dal direttore sportivo Agatino Chiavaro sono arrivati a quota sette, oltre ai due confermati Musso e Vitale anche se all’appello mancano ancora diversi under.

