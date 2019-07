Trapani calcio, caccia ai rinforzi: tra gli obiettivi il difensore Cauz

È un cantiere aperto il Trapani calcio tra possibili cessioni e nuovi arrivi. In entrata è molto vicino il difensore Cristian Cauz, di proprietà del Parma ma nell'ultima stagione nel Piacenza, con 21 presenze, anche se solo una da titolare.

E a breve, come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, potrebbero essere ufficializzati anche i nomi dei portieri. Al momento i nomi che si fanno sono quello di Marco Carnesecchi, classe 2000, di proprietà dell'Atalanta, nazionale under 20 ai recenti mondiali in Polonia, ed il portiere di origine palermitana Giuseppe Stancampiano, nelle ultime stagioni con l'Anagni in serie D ed il Cuneo in C.

