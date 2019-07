Trapani calcio, preso il centrocampista Luperini

Primo movimento ufficiale in entrata per il Trapani Calcio con l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista pisano 25enne Gregorio Luperini, che ha sottoscritto un contratto biennale. Luperini è cresciuto nel settore giovanile toscano per approdare alla Sampdoria.

L’esordio tra i professionisti nel Pontedera, in cui ha militato per due stagioni in C (2013/14 e 2014/15). Poi il passaggio alla Juventus che lo ha ceduto in prestito alla Pro Vercelli (due presenze in Serie B) e il ritorno, sempre in prestito, al Pontedera. Per tre stagioni (2016/17, 2017/18, 2018/19) la Pistoiese in Serie C, con 95 presenze e 16 gol. Luperini ha dichiarato che “E’ la prima volta che vengo in Sicilia, non la conosco, ma sono sicuro che mi troverò benissimo. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista a cui piace inserirsi ed aiutare i compagni. Ai tifosi del Trapani dico solo che ce la metterò tutta”.

Intanto, venerdì dalle 16,30 presso lo Store/biglietteria di via Sicilia, verrà presentata la campagna abbonamenti che inizierà lunedì 22 luglio. All’evento, aperto al pubblico, prenderanno parte i vertici della Società granata ed i calciatori.

