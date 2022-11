Goleada del Trapani a Ragusa, il Licata vince in rimonta, il derby etneo al Catania

Manita del Trapani di Monticciolo sul Ragusa nel campionato di Serie D girone I (13.a giornata). La capolista Catania continua la sua marcia, vincendo anche il derby etneo con l'Acireale. Bel successo in casa del Licata contro il Real Aversa, mentre il Canicattì viene sconfitto a Locri.

La goleada dei granata

Allo stadio Campo i granata vincono per 5 a 1 sui padroni di casa. Una partita segnata dalle cattive condizioni del manto erboso e dal forte vento, ma anche dalle espulsioni che hanno riguardato entrambe le squadre.

Al primo minuto arriva la doppia espulsione di Cacciola e di Mascari per reciproche scorrettezze e le due squadre si ritrovano subito in dieci. Al 5' Trapani in attacco con Romano che ci prova da fuori area, ma nulla da fare. Al 24' Kosovan su punizione colpisce il palo. Al 28’ la seconda espulsione per i padroni di casa. Randis, già ammonito, si prende il secondo giallo e lascia in nove contro dieci i suoi compagni. Al 35′ viene espulso l'allenatore ragusano Raciti per proteste a seguito di un contatto di Kosovan con un giocatore ibleo. Al 36’ Trapani in vantaggio: calcio d’angolo, palla in area, mischia con Carboni che tocca e mette dentro. Ragusa 0-Trapani 1. Il raddoppio dei granata arriva al 43’. Il Ragusa perde palla in ripartenza, la intercetta Romano, che la rimette al centro, la palla accompagnata dal vento supera Busà e si infila direttamente in rete.

Nella ripresa, al 5′, il terzo gol granata. Cangemi da fuori area supera Busà e mette in rete. Sembra che la partita sia finita, ma i padroni di casa hanno una reazione. Al 16' contropiede per il Ragusa che riapre il match: Varela realizza con un colpo di testa, facendosi trovare pronto su un cross di Catalano dalla sinistra. La partita sembra riaprirsi, ma a smorzare l'entusiasmo dei padroni di casa al 29′ pensa Merkaj, che non sbaglia a tu per tu con Busà. Infine, al 31′, ancora Merkaj infila tra palo e portiere e sigla la doppietta personale.

Cuore Licata

Vittoria con il cuore per il Licata che batte un coriaceo Real Aversa e conquista tre punti importanti per il prosieguo della stagione. Al 36’ il Licata spreca la chance più ghiotta. Rotulo viene agganciato in area, è rigore, ma lo stesso Rotulo si fa ipnotizzare da Russo, che devia. Nel secondo tempo la squadra ospite entra in campo determinata e prima al 4’ è bravo Valenti in tuffo ad anticipare Petricciuolo, poi al 5’ va in vantaggio con un cross di Cavallo che sfugge dalle mani di Valenti e termina in rete. Azioni pericolose da una parte e dell'altra fino al 26’: angolo per il Licata con Rotulo che pesca Cappello che di testa pareggia. Al 36’ Ouattara serve Rotulo che entra in area ed approfitta di un errore del portiere per segnare la rete della vittoria. Il Real Aversa prova a riacciuffare il pareggio ma la squadra di Romano regge nonostante l’espulsione di Pedalino.

Canicattì senza scampo

Alla fine il Canicattì va a chiedere scusa al nutrito gruppo di tifosi arrivato a Locri, in Calabria, per sostenere i biancorossi. Padroni di casa in vantaggio già al l 13’ del primo tempo: Carella viene messo giù in area ed è rigore, dagli undici metri Larosa non lascia scampo a Scuffia. Nella ripresa il Locri raddoppia al 14’, quando Larosa ruba palla, scarica su Ficara, che serve Paviglianiti, il quale regala a Carella il pallone da scaricare in rete. A questo punto gli amaranto vanno sulle ali dell’entusiasmo e sfruttano ogni errore siciliano come al 22’ quando Chiricosta ruba palla e serve Ficara, che si fa perdonare un errore del primo tempo, realizzando il 3-0. Al 27’ secondo giallo per Mbaye, che lascia i locali in dieci e dà un po’ di fiducia al Canicattì. Al 38’ arriva il gol della bandiera di Cardinale, bravo a girare in rete una punizione battuta da Privitera.

I risultati

SERIE D - GIRONE I - 13^ GIORNATA - 27/11

Catania - Acireale 1-0

Città di S. Agata - Castrovillari 3-1

Licata - Real Aversa 2-1

Locri - Canicattì 3-1

Mariglianese - Lamezia Terme rinviata

Paternò - Cittanova 1-3

Ragusa - Trapani 1-5

San Luca - S. Maria Cilento 2-2

Vibonese - Sancataldese 1-1

Classifica

Catania 35 punti

Vibonese, Lamezia Terme, Locri 22

S. Agata 21

Ragusa 20

Licata 19

Castrovillari, Trapani 18

San Luca 16

Real Aversa (-1) 15

S.M. Cilento 14

Sancataldese, Paternò 13

Canicattì, Cittanova, Acireale 12

Mariglianese 3

Mariglianese due gare in meno

Canicattì, Lamezia Terme, Real Aversa, Trapani una gara in meno

Real Aversa un punto di penalizzazione

Prossimo turno

14^ GIORNATA - 4/12

Acireale - Mariglianese

Canicattì - Paternò

Castrovillari - Ragusa

Cittanovese - S. Agata

Lamezia Terme - Locri

Real Aversa - Vibonese

Sancataldese - Catania

S.M. Cilento - Licata

Trapani - San Luca

© Riproduzione riservata