Si dimette il direttore generale del Trapani Mario Marino

Non c'è pace nell'Fc Trapani, squadra che milita nel campionato di Serie D di calcio (girone I). Si è dimesso il direttore generale Mario Marino a pochi giorni dall'ultimo capitombolo della squadra, battuta per 3-0 domenica a Castrovillari. A comunicare la decisione del dirigente è stata la stessa società granata.

Marino era arrivato al Trapani lo scorso 9 agosto. Originario di Giarre, ed ex giocatore della squadra della sua città e in C del Siracusa, ha poi avuto una buona carriera da allenatore, guidando lo stesso Giarre, il Riposto e l'Aci Sant’Antonio. Lunga la gavetta da dirigente, partita a Brescia come osservatore dell’Area Sud.

