Trapani, La Rosa "folgorato" dal Provinciale: porterò la squadra in alto

Il neo presidente del Trapani calcio, Marco La Rosa sarebbe stato “folgorato” dalle presenze al Provinciale. Da qui la scelta di optare per rilevare il 70% del Trapani calcio dalla vecchia società di cui era presidente Michele Mazzara, che per se ha tenuto il 30 per cento delle azioni.

Ne ha parlato lo stesso presidente La Rosa, presentandosi alla stampa, nella sala “Auci” del Provinciale nel pomeriggio. “Io vorrei rivedere quelle presenze allo stadio, quelle stesse presenze di quando il Trapani era in Serie B” - ha ribadito. Le immagini di quei playoff, hanno fatto la differenza per La Rosa che pare stesse valutando altre offerte, il riferimento è a sei anni fa quando proprio al Provinciale, l'allora Trapani calcio di Cosmi, in una partita epocale contro il Pescara di Oddo, sognò almeno per 90 minuti la Serie A.

“Ecco è stato questo, e le potenzialità che può dare Trapani a livello di coinvolgimento di pubblico, considerando anche la provincia – ha detto La Rosa - che hanno determinato la mia scelta”.

“Stiamo lavorando per il ritiro, ma anche per la concessione del campo (una delle condizioni per l'iscrizione in Serie D) e per l’iscrizione al campionato. Costruiremo una rosa adeguata al blasone di questa città. La sinergia è fondamentale, senza questo non si possono raggiungere determinati risultati”. Ha sottolineato ancora il neo presidente La Rosa, che però non intende parlare di cifre legate all'investimento. Sulla parola “soldi” ha preferito glissare.

“Ci saranno investimenti – ha detto senza specificare l'entità - investimenti importanti e puntuali con budget già stanziati. Sarà una società virtuosa”. La Rosa ha sottolineato anche che per intraprendere un nuovo percorso questo Trapani ha bisogno dei tifosi e della città. “Voglio avvicinare i tifosi e portare il Trapani in alto”.

Accanto al presidente La Rosa anche i suoi più stretti collaboratori, coloro i quali lo coadiuveranno in questo campionato di serie D 2022/2023.

Agatino Chiavaro, nuovo ds: “Stiamo lavorando da circa una settimana e cercheremo di fare il meglio per questa città. La squadra? Abbiamo le idee chiare. Della rosa dell’anno scorso rimarranno in pochi, fino ad oggi l’unico riconfermato è Musso. Vitale ha un altro anno di contratto, farà il ritiro con noi e valuteremo se trattenerlo. Qualcosa abbiamo già fatto, ma per vari motivi non possiamo ancora ufficializzare”.

Graziano Strano, nuovo dg: “In tanti vorrebbero il mio posto, ringrazio la società per la fiducia. Questa società ha bisogno di credibilità e serietà. Siamo un gruppo coeso che vuole fare il bene di Trapani. Il 25 luglio inizieremo il ritiro in sede per una settimana. Poi ci sposteremo a Pergusa fino al 13 agosto. Dopo una pausa a Ferragosto, torneremo in sede per iniziare questa stagione che spero darà a tutti belle soddisfazioni”.

Giuseppe Carbone, ex calciatore del Trapani, oggi responsabile dell'area tecnica.”Si comincia a lavorare con la speranza di fare bene con questa società”.

E per finire il tecnico Alfio Torrisi il quale ha voluto ringraziare il presidente la Rosa per la “grandissima opportunità” che gli ha dato “di essere al timone della guida tecnica di questa squadra”. Torrisi ha ribadito per lui “è motivo di orgoglio sedere sulla panchina del Trapani ed è la realizzazione di un grande sogno, per me ma penso per ogni giovane allenatore siciliano. Per me arrivare a Trapani è un punto di arrivo e non di partenza. Abbiamo una grande responsabilità verso i tifosi, verso la città. Obiettivo fare bene!”.

