Il Trapani perde in trasferta col Portici, rimandata la salvezza matematica

Il Trapani perde a Portici e non si conferma dopo la vittoria schiacciante contro il Troina. In Campania il match termina 1-0 grazie alla rete siglata da Marino, che sfrutta una disattenzione dei granata, un pallone perso a centrocampo.

Ivan Moschella ha dovuto fare a meno di Bruno, prima del match, per infortunio e di Barbara per squalifica, costringendolo a rimaneggiare quasi totalmente la difesa, senza un terzino destro di ruolo. I siciliani non hanno certo messo in vetrina una buona prova, rischiando pure di andare sotto di 2 gol quando Manfrellotti dagli 11 metri ha sparato sui piedi di Recchia, bravo a respingere la sfera.

Negli ultimi minuti l'assalto disperato non sortisce gli effetti sperati e Pagliarulo è stato pure espulso nel finale. Con questa sconfitta il Trapani perde l'opportunità di raggiungere la salvezza matematica, obiettivo che sembra comunque ormai vicinissimo. Dieci infatti sono i punti di vantaggio sul Castrovillari, attualmente 15° e in piena zona playout. E tra i calabresi e il Rende è finita 0-0, probabilmente il risultato migliore per la squadra di Ivan Moschella che può cominciare il conto alla rovescia verso la salvezza, nonostante la sconfitta.

