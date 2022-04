Goleada del Trapani, travolge il Troina per 9-0 e ritrova il successo dopo 7 giornate

Il Trapani travolge gli ennesi del Troina con un perentorio 9-0 e ritrova la vittoria dopo 7 giornate di campionato a secco di trionfi. Di Bonfiglio e De Felice sono state le reti che hanno aperto e chiuso il match, praticamente mai in discussione.

La gara era valevole per il recupero della 29ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. In panchina il ritorno di Moschella, richiamato dopo il Flop Morgia. Il tecnico ha schierato, come il suo predecessore, un 4-3-3 con Buffa terzino e Bonfiglio in avanti.

Con questo successo sulla terzultima in classifica (il Troina appunto, con 16 punti), i granata hanno messo un piede e mezzo sulla salvezza. Restano infatti soltanto 6 gare da giocare, ma con un 11° posto sulle spalle sembra che i ragazzi di Moschella possano raggiungere l'obiettivo senza troppe difficoltà.

La goleada del Trapani realizzata grazie al poker di Bonfiglio, alla doppietta Musso e alle reti, una a testa, di Santarpia, Russo e De Felice che di testa, nel finale, ha ritrovavo il gol su azione dopo sei mesi di astinenza.

