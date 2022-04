Il Trapani pareggia 0-0 col San Luca, sesta partita senza vittorie per i granata

Sesta partita senza vittorie per il Trapani. La squadra guidata da Massimo Morgia, con molte assenze (otto calciatori tra infortuni e squalifiche), non va oltre lo 0-0 nel match giocato oggi (domenica 10 aprile) sul campo del San Luca. Piccolo passo in avanti per i granata che salgono al dodicesimo posto con 36 punti. Vittoria larga per il Licata che allo stadio "Liotta" supera 5-1 il malcapitato Rende e riscatta le ultime tre sconfitte. Per i gialloblù le reti di Boubakar (doppietta), Aprile, Candiano e Souarè. In classifica il club agrigentino si porta al decimo posto con 37 punti.

Colpo esterno dell'Acireale che vince 1-0 sul campo del Portici con rete decisiva firmata da Russo al 17' del primo tempo. In classifica i granata occupano il quarto posto con 57 punti. Poker per il Gelbison che supera 4-2 il Cittanova e consolida il primato in vetta con 68 punti. Alle spalle della capolista, a due lunghezze dal primo posto, resiste la Cavese che vince 1-0 in trasferta contro il Real Aversa. Vince anche il Castrovillari che supera 2-1 il Santa Maria Cilento e porta via tre punti preziosi in chiave salvezza.

Il Giarre vince in extremis 2-1 in casa contro il Troina (gli ospiti hanno chiuso il match in 9) con i gol di Agudiak e Giannaula in pieno recupero. In mezzo il pareggio di Fratantonio. Entrambe le squadra sono ancora in lotta per uscire dalla zona retrocessione. Infine il Lamezia cade in casa 1-0 contro il Sant’Agata.

Classifica: Gelbison 68 punti; Cavese 66; Lamezia 58; Acireale 57: Sant'Agata 49; Paternò, Cittanova 45; Santa Maria Cilento, Portici 38; Licata, San Luca 37; Trapani, Real Aversa 36; Sancataldese 29; Giarre 28; Castrovillari 27; Rende 24; Troina 16; Biancavilla 14. Fc Messina escluso dal campionato. Troina 6 punti di penalizzazione.

